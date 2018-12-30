Канте принес победу Челси над Кристал Пэлас

Новости спорта: «Челси» обыграл «Кристал Пэлас» в Премьер-лиге благодаря голу Канте.

«Челси» одержал победу в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч забил французский хавбек Н'Голо Канте на 51-й минуте. Бразильский защитник Давид Луис стал автором результативной передачи.

«Челси» одержал вторую победу подряд в чемпионате Англии. Для «Кристал Пэлас» это поражение стало первым в последних четырёх матчах.

Синие, набрав 43 очка, занимают 4-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, «орлы» (19) — 14-е.

В следующем туре команда Маурицио Сарри на домашнем стадионе сыграет с «Саутгемптоном», а подопечные Роя Ходжсона в гостях встретятся с «Вулверхэмптоном». Обе встречи состоятся 2 января.