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Зинченко привез гол и отдал голевую в матче против Саутгемптона (Видео)

Зинченко привез гол и отдал голевую в матче против Саутгемптона (Видео)
17:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер Ман Сити

Новости спорта: Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко отличился действиями в матче против Саутгемптона.

Сегодня, 30 декабря, на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне проходит матч 20-го тура английской Премьер-Лиги, в котором играют «Саутгемптон» и «Манчестер Сити». Пеп Гвардиола выставил Александра Зинченко в стартовом составе.

Напомним, после 18 туров «Манчестер Сити» набрал 44 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отставание «горожан» от лидера соревнования, «Ливерпуля», составляет 10 очков. «Саутгемптон» (15) — на 17-м месте в таблице чемпионата Англии.

На 37-й минуте Александр Зинченко обрезался, после чего Ман Сити пропустили гол.

Пьер Хейбьерг, 37 мин.

А вот под занавес первого тайма украинец отдал голевую передачу на Агуэро.

Серхио Агуэро, 45 мин.

После первого тайма Манчестер Сити выигрывает у Сайтгемптона со счетом 3:1.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, ФК Саутгемптон, АПЛ, Серхио Агуэро, Александр Зинченко.
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