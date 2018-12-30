Манчестер Сити обыграл Саутгемптон: обзор матча (Видео)

Новости спорта: «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», прервав серию из двух поражений в АПЛ.

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Давид Сильва и Серхио Агуэро, а ещё один мяч провёл в собственные ворота полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус. В составе «святых» гол на свой счёт записал Пьер-Эмиль Хёйбьерг. На 85-й минуте всё тот же Хёйберг получил красную карточку. Таким образом, «Манчестер Сити» прервал серию из двух поражений в чемпионате, а «Саутгемптон» проиграл во втором матче подряд.

«Манчестер Сити» (47 очков) занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на семь баллов. «Саутгемптон» (15) – на 17-й строчке.