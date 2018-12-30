Исмаили: Осуществилась моя мечта

Новости спорта: Ведущий игрок Шахтера Исмаили подвел итоги 2018 года.

Защитник «Шахтера» Исмаили занес в актив 2018 год как себе, так и команде в целом.

«Это был очень хороший год как для меня персонально, так и для всей команды. Осуществилась моя мечта о вызове в сборную Бразилии, получил возможность помочь «Шахтеру» выиграть еще один чемпионат Украины. Так что 2018 год оказался просто замечательным».

«Отпуск? Мне нравится в свое свободное время находиться в кругу друзей и семьи. Отпуск – момент, чтобы зарядиться энергией, а рядом с родными все становится лучше. Люблю бывать на своей ферме: ближе к природе и далеко от городской суеты. С детства выбираю более спокойную и тихую обстановку», - сказал Исмаили.