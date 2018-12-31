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Гвардиола: Зинченко был лучшим игроком на поле

Гвардиола: Зинченко был лучшим игроком на поле
06:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Гвардиола назвал Зинченко лучшим игроком матча против «Саутгемптона».

«После ошибки он не прятался», - сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал игру Александра Зинченко, который в матче АПЛ с «Саутгемптоном» (3:1) сделал результативную ошибку у своих ворот и отдал голевую передачу. Об этом написал корреспондент Goal Сэм Ли.

«Зинченко сегодня был лучшим игроком на поле. Знаете почему? Потому что после ошибки он не прятался.

Я сказал ребятам в перерыве: «Учитесь у Зинченко. Каждый может ошибиться, каждый. Но посмотрите на его реакцию», - сказал Гвардиола.

Напомним, матч против «Саутгемптона» стал лишь третьим для Зинченко в нынешнем сезоне АПЛ. Всего в нынешнем сезоне Зинченко сыграл 9 матчей во всех турнирах в составе «Манчестер Сити», отдав 2 результативных паса.

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ФК Манчестер Сити, АПЛ, Александр Зинченко.
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