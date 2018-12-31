Роналду стал лучшим бомбардиром Реала в 2018 году

Новости спорта: Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Реала в 2018-м году, несмотря на то, что покинул клуб летом.

Криштиану Роналду, который сейчас играет за «Ювентус», стал лучшим бомбардиром «Реала» в 2018 году.

Игрок забил 28 голов в первой половине года, а после перешел в туринский клуб.

Вторым стал игрок Гарет Бэйл, который отметился 27 забитыми мячами, на третьем месте француз Карим Бензема, который отличился 18 раз.

Напомним, что 33-летний португалец летом перешёл в «Ювентус» за 117 миллионов евро. В текущем сезоне он участвовал в 19 матчах в чемпионате Италии, забил 14 голов и сделал 5 ассистов.

Отметим, что Месси в 2018 году забил больше, чем Роналду.