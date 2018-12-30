Скачать
Воскресенье, 30.12.2018
Украина может принять Суперкубок УЕФА
Украина может принять Суперкубок УЕФА
Назван лучший футбольный тренер года Украины
Назван лучший футбольный тренер года Украины
Биатлон. Лучшие моменты масс-старта Рождественской гонки (Фото)
Биатлон. Лучшие моменты масс-старта Рождественской гонки (Фото)
Свитолина рассказала о своих целях и планах на 2019 год
Свитолина рассказала о своих целях и планах на 2019 год

Манчестер Юнайтед разгромил Борнмут: дубль Погба

Манчестер Юнайтед разгромил Борнмут: дубль Погба
20:29 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Дубль Погба помог «МЮ» одержать третью победу подряд под руководством Сульшера.

В матче 20-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Счёт уже на пятой минуте встречи открыл Поль Погба. В середине тайма француз увеличил преимущество манкунианцев, оформив дубль. В концовке первого тайма команды обменялись голами, отличились Маркус Рашфорд и Натан Аке. Во второй половине матча счёт до крупного довёл Ромелу Лукаку.

«МЮ» одержал третью победу подряд под руководством Уле-Гуннара Сульшера, который сменил на посту наставника клуба Жозе Моуринью.

После матча «Манчестер Юнайтед», набрав 35 очков, остался на шестом месте в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Борнмут» (26) — на 12-м месте.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Ньюкасл Юнайтед», а «Борнмуту» предстоит домашний матч с «Уотфордом». Оба матча состоятся 2 января.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, АПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ливерпуль - Арсенал: обзор центрального матча 20-го тура АПЛ (Видео)
02 Рождественская гонка: итоги и результаты украинцев Джимы и Примы
03 Нуньес нокаутировала Сайборг за 51 секунду (Видео)
04 Джошуа назвал лучших супертяжей в истории бокса
05 Футбол. Расписание матчей 30 декабря
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь