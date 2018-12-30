Манчестер Юнайтед разгромил Борнмут: дубль Погба

Новости спорта: Дубль Погба помог «МЮ» одержать третью победу подряд под руководством Сульшера.

В матче 20-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Счёт уже на пятой минуте встречи открыл Поль Погба. В середине тайма француз увеличил преимущество манкунианцев, оформив дубль. В концовке первого тайма команды обменялись голами, отличились Маркус Рашфорд и Натан Аке. Во второй половине матча счёт до крупного довёл Ромелу Лукаку.

«МЮ» одержал третью победу подряд под руководством Уле-Гуннара Сульшера, который сменил на посту наставника клуба Жозе Моуринью.

После матча «Манчестер Юнайтед», набрав 35 очков, остался на шестом месте в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Борнмут» (26) — на 12-м месте.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Ньюкасл Юнайтед», а «Борнмуту» предстоит домашний матч с «Уотфордом». Оба матча состоятся 2 января.