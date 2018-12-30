Саутгемптон - Манчестер Сити: видео голов и обзор матча

Новости спорта: Подопечные Хосепа Гвардиолы оказались сильнее "святых" в матче 20-го тура АПЛ (3:1).

Манчестер Сити вернулся на второе место, обыграв Саутгемптон.

Подопечные Хосепа Гвардиолы оказались сильнее "святых" в матче 20-го тура АПЛ (3:1).

Таким образом, подопечные Гвардиолы вернулись на победную стезю и снова опережают Тоттенхэм в турнирной таблице, "святые" же остаются на 17-ой позиции.

Саутгемптон — Манчестер Сити 1:3

Голы: Хейбьерг , 37 — Д. Силва, 10, Уорд-Прауз, 45 (в свои ворота), Агуэро, 45+3

Саутгемптон: Маккарти — Рэмси, Беднарек, Стивенс, Таргетт — Ромеу (Валери, 59) — Эльюнусси, Лемина (Редмонд, 46), Хейбьерг, Уорд-Прауз — Остин (Лонг, 68)

Манчестер Сити: Эдерсон — Данило, Компани, Ляпорт, Зинченко — Б. Силва, Фернандиньо (Уокер, 86), Д. Силва — Марез (Сане, 84), Агуэро (Габриэль Жезус, 73), Стерлинг

Предупреждения: Остин, Беднарек — Агуэро, Компани, Данило

Удаление: Хейбьерг, 85 (грубая игра).

В 21-м туре Манчестер Сити предстоит сыграть со своим конкурентом за чемпионство – Ливерпулем, а Саутгемптон встретится с лондонским Челси.