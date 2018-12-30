Оливье Жиру покинул стадион на костылях

Новости спорта: Жиру покинул стадион на костылях после матча с «Кристал Пэлас».

Французский нападающий «Челси» получил травму в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (1:0).

Форвард был заменён на 76-й минуте. По окончании матча он покинул стадион на костылях.

«Повреждение лодыжки. Жиру на костылях», — написал в своём «твиттере» журналист HLN Кристоф Террье, прикрепив фотографию форварда.

В ближайшее время француз пройдёт медицинское обследование, которое определит степень серьёзности травмы и сроки восстановления.

32-летний Жиру перешёл в «Челси» в январе этого года из «Арсенала». Сумма трансфера составила € 17 млн. В нынешнем сезоне он провёл 16 матчей в чемпионате Англии (6 — в основном составе), стал автором одного забитого мяча, а также отдал четыре результативные передачи.