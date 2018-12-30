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Гвардиола: Если мы потеряем очки с Ливерпулем, то все будет закончено

Гвардиола: Если мы потеряем очки с Ливерпулем, то все будет закончено
22:48 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: 3-го января матч сезона для действующего чемпиона?

Новый год «Манчестер Сити» откроет матчем 3-го января против «Ливерпуля», который в турнирной таблице опережает команду Хосепа Гвардиолы на 7 очков.

И тренер убежден, что этот матч «Сити» должен только выигрывать.

«Учитывая позицию в турнирной таблице и наше отставание, если мы потеряем очки в матче с «Ливерпулем», то все будет закончено, в чемпионской гонке шансов почти не останется».

«Будет почти нереально догнать их. Да, «Ливерпуть», вероятно, еще потеряет очки, но вряд ли очень уж много», - считает Гвардиола.

Год «Сити» закончил победой над «Саутгемптоном».

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, ФК Ливерпуль, АПЛ, Хосеп Гвардиола.
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