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Манчестер Юнайтед - Борнмут 4:1: видео голов и обзор матча

Манчестер Юнайтед - Борнмут 4:1: видео голов и обзор матча
22:16 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Представляем видеообзор матча чемпионата Англии между МЮ и Борнмутом.

Поль Погба во втором матче кряду отметился двумя голами, ему помогли Маркус Рашфорд и Ромелу Лукаку.

«МЮ» одержал третью победу подряд под руководством Уле-Гуннара Сульшера, который сменил на посту наставника клуба Жозе Моуринью. После матча «Манчестер Юнайтед», набрав 35 очков, остался на шестом месте в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Борнмут» (26) — на 12-м месте.

Новый год начнется для "красных дьяволов" с выездной игры против Ньюкасл Юнайтед, а "вишни" в родных стенах сыграют против Уотфорда.

Манчестер Юнайтед — Борнмут 4:1

Голы: Погба, 5, 34, Рашфорд, 45, Лукаку, 72 — Аке, 45+2

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Янг, Линделеф, Байи, Шоу — Эррера (Перейра, 76), Матич, Погба — Лингард, Рашфорд (Лукаку, 70), Мартиаль (Джонс, 81).

Борнмут: Бегович — С. Кук, Аке (Мингс, 82), Дэниэлс — Айб, Станислас, Брукс (Муссе, 66), Серман, Рико — Кинг, Уилсон (Фрейзер, 66).

Предупреждения: Янг, Эррера

На 79-й минуте был удален Эрик Байи (Манчестер Юнайтед) (грубое нарушение).

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ФК Манчестер Юнайтед, АПЛ, ФК Борнмут, Новости футбола.
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