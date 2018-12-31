Ференцварош Реброва усилился еще одним украинцем

Полузащитник Зари Игорь Харатин продолжит карьеру в Ференцвароше, сообщает официальный сайт венгерского клуба.
Хавбек подписал контракт с клубом по схеме 2,5+1, сообщил агент футболиста Вадим Шаблий в своем Instagram.
Ранее сообщалось, что Заря и Ференцварош не могут договориться о сумме отступных за Харатина. Летом Ференцварош уже делал попытку приобрести Харатина, но тогда клубы не сошлись в сумме трансфера.
Ранее об интересе к Харатину заявлял главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров.
Также за венгерский клуб играет бывший одноклубник Харатина Иван Петряк.
23-летний полузащитник в текущем сезоне провел 21 поединок за Зарю, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.
На данный момент Ференцварош занимает первое место в чемпионате Венгрии