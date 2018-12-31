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Ференцварош Реброва усилился еще одним украинцем

Ференцварош Реброва усилился еще одним украинцем
07:37 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинец Игорь Харатин стал футболистом венгерского клуба.

Полузащитник Зари Игорь Харатин продолжит карьеру в Ференцвароше, сообщает официальный сайт венгерского клуба.

Хавбек подписал контракт с клубом по схеме 2,5+1, сообщил агент футболиста Вадим Шаблий в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Заря и Ференцварош не могут договориться о сумме отступных за Харатина. Летом Ференцварош уже делал попытку приобрести Харатина, но тогда клубы не сошлись в сумме трансфера.

Ранее об интересе к Харатину заявлял главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров.

Также за венгерский клуб играет бывший одноклубник Харатина Иван Петряк.

23-летний полузащитник в текущем сезоне провел 21 поединок за Зарю, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.

На данный момент Ференцварош занимает первое место в чемпионате Венгрии

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ФК Заря, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Игорь Харатин.
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