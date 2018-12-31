Ливерпуль может потерять форварда посреди сезона

Новости спорта: Молодой английский форвард Доминик Соланке может перейти в Кристал Пэлас.

Главный тренер Кристал Пэлас Рой Ходжсон сообщил, что нападающий Ливерпуля Доминик Соланке является трансферной целью команды. Менеджер надеется, что клуб сможет взять в аренду молодого англичанина.

«Если Стивен [Стив Пэриш – владелец Кристал Пэлас] упомянул об интересе к Соланке, то не секрет, что он наша трансферная цель. Мы должны постараться взять его в аренду. Если он присоединится к нашей команде, то у него будет возможность вернуться на прежний уровень», — цитирует тренера Goal.com.

«Это футболист с тем профилем и характеристиками, которые мы ищем. Доминик сделает нашу атаку более сильной».

По информации Daily Mail, Соланке уже проходит медицинское обследование в Лондоне. Кристал Пэлас готов арендовать игрока на 6 месяцев.

Об интересе к игроку также заявляли Брайтон, Фулхэм и Рейнджерс.

21-летний нападающий не сыграл ни в одном матче за первую команду Ливерпуля в текущем сезоне.

Кристал Пэлас после 20 сыгранных туров занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, оторвавшись на 4 очка от зоны вылета.

Следующий матч команда Ходжсона проведет 2 января против Вулверхэмптона.