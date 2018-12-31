Погба: МЮ начал наслаждаться своим футболом

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«Манчестер Юнайтед» под руководством Оле-Гуннара Сульшера, который заменил Жозе Моуриньо, пока идет без потерь очков, а хавбек Поль Погба в трех матчах при новом наставнике забил 4 гола.

При этом у француза были проблемы в отношениях с Жозе Моуриньо, поэтому Погба выделяет влияние нового тренера.

«Возможно, сейчас мы действуем более расслабленно. Мы осознали, что выступаем за МЮ и начали получать удовольствие от нашего футбола. Все довольны, и это видно на футбольном поле».

«Теперь нужно возвращаться на ведущие позиции в турнирной таблице», - сказал Погба.