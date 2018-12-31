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Лунин не хочет уходить из Леганеса

Лунин не хочет уходить из Леганеса
11:04 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Голкипер продолжит бороться за место в основном составе.

Украинский вратарь Леганеса Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, не планирует покидать свою нынешнюю команду, сообщает AS.

Несмотря на небольшое количество игрового времени, Лунин доволен своим положением в команде и попросил руководство команды оставить его до конца сезона. В нынешнем сезоне он проигрывает конкуренцию основному голкиперу Леганеса Ивану Куэльяру.

Ранее сообщалось о том, что мадридский клуб может вернуть украинца уже в январе. Это может произойти, если Реал покинет второй голкипер Кейлор Навас.

В этом сезоне Лунин сыграл за Леганес 2 матча в чемпионате Испании, а также 2 игры в Кубке Испании. В последний раз в Ла Лиге Лунин выходил в старте в матче 13-го тура против Алавеса (1:0).

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Футбол, Новости футбола, ФК Леганес, Андрей Лунин.
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