Скачать
Понедельник, 31.12.2018
Украина может принять Суперкубок УЕФА
Украина может принять Суперкубок УЕФА
Назван лучший футбольный тренер года Украины
Назван лучший футбольный тренер года Украины
Биатлон. Лучшие моменты масс-старта Рождественской гонки (Фото)
Биатлон. Лучшие моменты масс-старта Рождественской гонки (Фото)
Бой Ломаченко - Линарес признали лучшим в 2018 году по версии WBA
Бой Ломаченко - Линарес признали лучшим в 2018 году по версии WBA

Ахметов рассказал о целях и планах Шахтера на 2019 год

Ахметов рассказал о целях и планах Шахтера на 2019 год
11:31 Сегодня Телеграф ФК Шахтер

Новости спорта: Новогоднее поздравление от президента "Шахтера".

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов поздравил болельщиков с новым годом

«Остается позади 2018 год. Год насыщенный и интересный. Год, который еще раз подтвердил: «Шахтер» не боится трудностей. Мы проходим их с высоко поднятой головой и становимся только сильнее.

В 2018-м мы побеждали. «Шахтер» в 11-й раз завоевал золотые медали чемпионата и в 12-й раз стал обладателем Кубка Украины. Команда снова показала свой высокий класс, второй год подряд сделав «золотой дубль».

В 2018-м мы менялись. Команда нуждалась в смене поколений, в новых решениях, новых амбициях. И мы пригласили молодых талантливых игроков, которые, я убежден, вырастут в больших футболистов и станут будущим нашего клуба.

В 2018-м, как и каждый год, мы чувствовали огромную поддержку. Я всегда говорил, что секрет успехов «Шахтера» не только в игроках, тренерском штабе и сотрудниках. Секрет нашего успеха – наши болельщики. Вы вдохновляете на борьбу и всегда нацелены с нами только на победу. Мы встречаем вашу любовь в Харькове, Мариуполе, Киеве, везде, где бы ни играл «Шахтер». Мы чувствуем тысячи сердец наших болельщиков из Донецка, из Донбасса.

Сегодня мы на пороге 2019 года. Я верю, он будет еще ярче и еще успешнее. В каждом турнире, в каждом матче мы хотим лишь одного – побеждать. Наши амбиции – быть первыми, держать в руках золотые медали и трофеи, всегда оставаться гордостью наших болельщиков»

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, Ринат Ахметов, УПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик получил именной пояс
02 Известный боксер стал инвалидом
03 Гассиев дал прогноз на бой Усик - Лебедев
04 Мейвезер о предстоящем бое: Я могу провести эти три раунда в сонном состоянии
05 Диллиан Уайт: Джошуа думает, что я буду проблемой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь