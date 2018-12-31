Ахметов рассказал о целях и планах Шахтера на 2019 год

Новости спорта: Новогоднее поздравление от президента "Шахтера".

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов поздравил болельщиков с новым годом

«Остается позади 2018 год. Год насыщенный и интересный. Год, который еще раз подтвердил: «Шахтер» не боится трудностей. Мы проходим их с высоко поднятой головой и становимся только сильнее.

В 2018-м мы побеждали. «Шахтер» в 11-й раз завоевал золотые медали чемпионата и в 12-й раз стал обладателем Кубка Украины. Команда снова показала свой высокий класс, второй год подряд сделав «золотой дубль».

В 2018-м мы менялись. Команда нуждалась в смене поколений, в новых решениях, новых амбициях. И мы пригласили молодых талантливых игроков, которые, я убежден, вырастут в больших футболистов и станут будущим нашего клуба.

В 2018-м, как и каждый год, мы чувствовали огромную поддержку. Я всегда говорил, что секрет успехов «Шахтера» не только в игроках, тренерском штабе и сотрудниках. Секрет нашего успеха – наши болельщики. Вы вдохновляете на борьбу и всегда нацелены с нами только на победу. Мы встречаем вашу любовь в Харькове, Мариуполе, Киеве, везде, где бы ни играл «Шахтер». Мы чувствуем тысячи сердец наших болельщиков из Донецка, из Донбасса.

Сегодня мы на пороге 2019 года. Я верю, он будет еще ярче и еще успешнее. В каждом турнире, в каждом матче мы хотим лишь одного – побеждать. Наши амбиции – быть первыми, держать в руках золотые медали и трофеи, всегда оставаться гордостью наших болельщиков»