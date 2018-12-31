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Понедельник, 31.12.2018
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Хацкевич рассказал о планах и целях Динамо в 2019 году

Хацкевич рассказал о планах и целях Динамо в 2019 году
11:54 Сегодня Телеграф ФК Динамо

Новости спорта: Главный тренер "Динамо" загадал желание на 2019-й год

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич на ответил тематические вопросы перед новогодними праздниками.

- До скольких лет верили в Деда Мороза?

- (Смеется). Мы все продолжаем верить в него до сих пор. Вот только записки, которые Деду Морозу отправляешь, почему-то оказываются без ответа. Никаких подарков он не приносит. Но все равно верить в него надо.

- Самое необычное празднование Нового года в вашей жизни?

- Запоминающимся для меня стал Миллениум. Новый 2000-й год праздновали всей динамовской командой в столичном клубе «Мираж». В компании одноклубников и друзей было очень весело.

- Чего ждете от нового, 2019 года как гражданин Украины и как футбольный тренер?

- В каждом году хочется, чтобы все было хорошо. Особенно сейчас это актуально в Украине. Хочется, чтобы в этой стране все было более стабильно, а небо над головой было всегда мирным. Чтобы люди чаще улыбались, чтобы было больше позитива. А в футбольном плане, разумеется, ожидаю побольше побед. Хочется выиграть чемпионство и Кубок. Суперкубок-то мы уже выиграли, и теперь стоят новые задачи. Чтобы они были успешно решены, их нужно загадать в новогоднюю ночь.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Александр Хацкевич, Новости футбола.
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