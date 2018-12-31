Барселона выступила с заявлением касательно обвинений по делу Рабио

Новости спорта: Каталонский суперклуб отрицает, что нарушили правила ФИФА.

В середине декабре французские СМИ разразились обвинениями в адрес Барселоны касательно нарушений правил ФИФА в вопросе ведения переговоров с полузащитником ПСЖ Адриеном Рабио.

В прессе утверждали, что Барселона за спиной ПСЖ договорилась с игроком, хотя это запрещено правилами. Позднее спортивный директор парижан Антеро Энрике подтвердил эту информацию, добавив, что испанцы поступили некрасиво.

Барселона не стала игнорировать эти обвинения и выступила с официальным заявлением на своем официальном сайте.

В обращении говорится, что Барселона не нарушила никаких правил и действовала исключительно в соответствии с рекомендациями ФИФА. "Сине-гранатовые" утверждают, что дважды вступали в переговоры по Рабио и оба раза это было сделано через спортивного директора ПСЖ.

В конце заявления Барселона отмечает, что на данный момент у клуба нет никаких договоренностей с Адриеном Рабио.