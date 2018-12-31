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Буффон не нужен сборной Италии

Буффон не нужен сборной Италии
17:39 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Джанлуиджи Буффон считает, что он больше не нужен национальной команде.

Итальянский вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон сообщил, что он общался с главным тренером сборной Италии Роберто Манчини и исключил своё возвращение в национальную команду.

«Я разговаривал с Роберто Манчини, я им не нужен. Манчини знает правильный путь. Я рад, что Джорджо Кьеллини унаследовал от меня капитанскую повязку, потому что он как человек и игрок заслуживает такой ответственности», — цитирует Буффона Corriere della Sera.

После ничьей (0:0) в ответном стыковом матче со Швецией (0:1 в первой игре) и невыхода итальянцев на чемпионат мира 2018 года Буффон сообщил, что завершает международную карьеру, но в марте 2018 года сыграл за сборную в товарищеском матче с Аргентиной (0:2). Следующий матч «скуадра адзурра» провела с Англией (1:1), а Буффон остался на скамейке запасных. Только после этого 40-летний вратарь окончательно перестал вызываться в сборную Италии.

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Сборная Италии, Джанлуиджи Буффон, ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола.
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