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Клопп: Мы не думаем об отрыве ни секунды

Клопп: Мы не думаем об отрыве ни секунды
17:24 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Также немецкий специалист сказал, что 54 очка - удивительный результат.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча с Манчестер Сити в 21-м туре АПЛ.

"Мы голодны. Но мы не думаем об отрыве ни секунды. Мы думаем о том, что мы набрали 54 очка — это что-то невероятное. Это действительно кажется удивительным.

Все, что мы можем сделать, это продолжать двигаться дальше. Важно восстановиться и подготовиться к следующему матчу с Манчестер Сити.

Мы все знаем, что Сити — невероятная команда. Кто-то может приехать на их стадион с мыслями победе? Думаю, такой команды нет в мире.

Нам нужно выйти на поле и сделать все, чтобы добиться нужного результата", - цитирует футбольного тренера пресс-служба Ливерпуля.

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Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола.
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