Маркевич: Исполнению новогоднего желания помешала Севилья

Новости спорта: Экс-главный тренер сборной Украины по футболу Мирон Маркевич вспомнил забавный случай под Новый год, произошедший четыре года назад.

«2015 год я вместе с женой встречал во Флоренции. Из аэропорта в гостиницу нас отвозил таксист, ярый поклонник местной «Фиорентины». А я тогда тренировал «Днепр». Мы поговорили о прошедшей жеребьевке Лиги Европы («Днепру» тогда в 1/16-й турнира достался греческий «Олимпиакос», а «Фиорентине» — английский «Тоттенхэм») и шансах команд на победу в турнире.

И нужно было такому случиться, чтобы сразу же после Нового года этот же человек отвозил нас назад в аэропорт. Можно сказать, что мы даже сдружились (улыбается). Договорились, что «Днепр с «Фиорентиной» встретится в финале Лиге Европы. К сожалению, для исполнения этой мечты не хватило самой малости. Если вы помните, то мы дошли до решающего поединка, а обидчиком итальянцев в полуфинале стала «Севилья», которая и «Днепру» не дала завоевать трофей», – сказал Маркевич.