Коваленко забил лучший гол Шахтера в 2018 году (Видео)

Новости спорта: Полузащитник Виктор Коваленко опередил в финале опроса экс-одноклубника Фреда.

Болельщики «Шахтера» назвали лучший гол клуба в уходящем году. Им стал гол Виктора Коваленко в ворота «Динамо» в матче 14-го тура УПЛ (2:1). Об этом сообщает страница «Шахтера» в Twitter.

В финальном голосовании сошлись гол Виктора Коваленко и гол Фреда в матче 1/8 финала ЛЧ против «Ромы» (2:1). Напомним, Фред летом стал футболистом «Манчестер Юнайтед».

Дамы и господа, представляем вам лучший гол «Шахтера» в 2018 году! Победный суперудар Виктора Коваленко в матче с «Динамо». pic.twitter.com/UVjtECeBhP — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 31 декабря 2018 г.

По итогам голосования лучшим голом 2018 года признано удар Коваленко, за который проголосовали 864 респондентов. За гол Фреда свой голос отдали 736 болельщиков.

Напомним, в течение девяти дней подписчики официальной страницы «Шахтера» в Instagram определяли лучший из 16 самых красивых и важных голов года.