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Коваленко забил лучший гол Шахтера в 2018 году (Видео)

Коваленко забил лучший гол Шахтера в 2018 году (Видео)
15:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Полузащитник Виктор Коваленко опередил в финале опроса экс-одноклубника Фреда.

Болельщики «Шахтера» назвали лучший гол клуба в уходящем году. Им стал гол Виктора Коваленко в ворота «Динамо» в матче 14-го тура УПЛ (2:1). Об этом сообщает страница «Шахтера» в Twitter.

В финальном голосовании сошлись гол Виктора Коваленко и гол Фреда в матче 1/8 финала ЛЧ против «Ромы» (2:1). Напомним, Фред летом стал футболистом «Манчестер Юнайтед».

По итогам голосования лучшим голом 2018 года признано удар Коваленко, за который проголосовали 864 респондентов. За гол Фреда свой голос отдали 736 болельщиков.

Напомним, в течение девяти дней подписчики официальной страницы «Шахтера» в Instagram определяли лучший из 16 самых красивых и важных голов года.

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ФК Шахтер, Футбол, Видео, УПЛ, Виктор Коваленко, Новости футбола.
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