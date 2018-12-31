Буффон: Говорю Неймару, что отсутствие у него "Золотого мяча" - это позор

Новости спорта: Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон оценил талант нападающих парижской команды Килиана Мбаппе и Неймара.

"Я играл со многими чемпионами, и в "ПСЖ" они тоже есть. Мбаппе и Неймар относятся к этому типу игроков. Если природа дала невероятные способности, ты не должен довольствоваться статусом "один из многих".

Я говорю Неймару, что тот факт, что он всё ещё не получил "Золотой мяч", – это позор, который должен его бесить. У него и Мбаппе невероятный талант, и они способны доминировать в мире на протяжении 10 лет. Но всё это начинается с того, что у них в голове", — цитирует Буффона Corriere della sera.

Напомним, обладателем "Золотого мяча" по итогам 2018 года стал полузащитник "Реала" Лука Модрич. Мбаппе занял четвёртое место в голосовании, а Неймар не вошёл в первую десятку.