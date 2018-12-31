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Ушел из жизни легендарный футболист сборной Англии и Ливерпуля

Ушел из жизни легендарный футболист сборной Англии и Ливерпуля
18:32 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Экс-футболист сборной Англии и "Ливерпуля" Питер Томпсон скончался на 77-м году жизни.

В возрасте 76 лет скончался бывший полузащитник сборной Англии и «Ливерпуля» Питер Томпсон. Об этом сообщает официальный «твиттер» мерсисайдского клуба.

«Футбольный клуб „Ливерпуль“ глубоко огорчён кончиной бывшего игрока команды Питера Томпсона. Он был ключевым игроком команды. Успехи „Ливерпуля“ в 1960-е годы тесно связаны с ним», — говорится в заявлении клуба.

Причина смерти Томпсона не сообщается.

Томпсон выступал за «Ливерпуль» с 1963 по 1973 год. Также играл за «Престон Норт Энд» и «Болтон». В составе «Ливерпуля» он два раза становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок Англии, а также трижды становился обладателем Суперкубка Англии. В составе сборной Англии Томпсон завоевал бронзовую медаль чемпионате Европы 1968 года.

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ФК Ливерпуль, АПЛ, Чемпионат Англии, Питер Томпсон.
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