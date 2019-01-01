Челси объявил о рекордной прибыли

Новости спорта: Челси зафиксировал рекордные оборот и прибыль за финансовый год, который закончился 30 июня 2018-го года.

Челси обнародовал отчетность за финансовый год, который закончился 30-го июня 2018-го года. Эти отчеты показали рекордные финансовые обороты и прибыль.

Финансовый оборот составил 443,4 миллиона фунтов, что на 22,7% выше по сравнению с прошлым годом (361,3 миллиона фунтов). Таким образом, впервые в истории оборот клуба превысил 400 миллионов фунтов.

Кроме того, общая прибыль составила рекордные 62,0 миллиона фунтов. Примечательно, что общая прибыль стала возможной благодаря прибыли на трансферном рынке в размере 113,0 миллионов фунтов.

Эти результаты означают, что Челси продолжает работать в полном соответствии с правилами финансового фэйр-плей УЕФА.