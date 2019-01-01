Скачать
Вторник, 01.01.2019
Мейвезер – Насукава: полное видео боя
Мейвезер – Насукава: полное видео боя
Коваленко забил лучший гол Шахтера в 2018 году (Видео)
Коваленко забил лучший гол Шахтера в 2018 году (Видео)
Лидер Аякса Де Йонг перейдет в Барселону
Лидер Аякса Де Йонг перейдет в Барселону
Бой Ломаченко - Линарес признали лучшим в 2018 году по версии WBA
Бой Ломаченко - Линарес признали лучшим в 2018 году по версии WBA

Челси объявил о рекордной прибыли

Челси объявил о рекордной прибыли
00:59 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Челси зафиксировал рекордные оборот и прибыль за финансовый год, который закончился 30 июня 2018-го года.

Челси обнародовал отчетность за финансовый год, который закончился 30-го июня 2018-го года. Эти отчеты показали рекордные финансовые обороты и прибыль.

Финансовый оборот составил 443,4 миллиона фунтов, что на 22,7% выше по сравнению с прошлым годом (361,3 миллиона фунтов). Таким образом, впервые в истории оборот клуба превысил 400 миллионов фунтов.

Кроме того, общая прибыль составила рекордные 62,0 миллиона фунтов. Примечательно, что общая прибыль стала возможной благодаря прибыли на трансферном рынке в размере 113,0 миллионов фунтов.

Эти результаты означают, что Челси продолжает работать в полном соответствии с правилами финансового фэйр-плей УЕФА.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Челси, АПЛ, Роман Абрамович, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мейвезер победил Насукаву за две минуты
02 Мейвезер – Насукава: полное видео боя
03 Мейвезер – Насукава: видео нокаута
04 Определился второй соперник Динамо на испанском сборе
05 Коваленко назвал лучшего игрока 2018 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь