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Цыганков-старший о переходе Виктора в Рому

Цыганков-старший о переходе Виктора в Рому
07:35 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Рома интересуется полузащитником Динамо Виктором Цыганковым, который на днях посетил домашний матч "джаллоросси" против Сассуоло.

"Я не думаю, что существует возможность перехода Виктора в Рому в январе", — сказал Виталий Цыганков в комментарии TeleRadioStereo 92.7.

"Что касается его поездки в Рим, то Виктор запланировал ее еще три месяца назад. Он посетил Италию со своими друзьями, чтобы отдохнуть и посмотреть город. Нет никакой связи между его отпуском и интересом "джаллоросси" к нему".

Отметим, что генеральный директор Динамо Резо Чохонолидзе заявил, что Александр Хацкевич попросил, чтобы Цыганков остался в Динамо как минимум до лета.

В первой части сезона Цыганков провел за Динамо 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач.

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ФК Рома, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Виктор Цыганков.
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