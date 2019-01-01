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Эмери оштрафован на £ 8 тысяч за то, что пнул бутылку с водой в болельщика

Эмери оштрафован на £ 8 тысяч за то, что пнул бутылку с водой в болельщика
08:25 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: FA приняла решение наказать главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери за его поведение в матче АПЛ против Брайтона.

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение наказать главного тренера лондонского «Арсенала» Унаи Эмери за его поведение в матче 19-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:1), сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, во время матча чемпионата Англии испанский специалист пнул бутылку с водой в болельщика «Брайтона». Позже Эмери принёс извинения фанату и пожал пострадавшему руку.

FA выдвинула обвинения в адрес Эмери и установила срок обжалования до 2 января 2019 года. Позже специалист признал вину и был оштрафован на £ 8 тыс. (около € 9 тыс.).

После 20 туров лондонский «Арсенал» набрал 38 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Лидером турнира является «Ливерпуль».

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ФК Арсенал (Лондон), Унаи Эмери, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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