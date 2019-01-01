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Интер хочет усилиться Кроосом

Интер хочет усилиться Кроосом
08:50 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Миланский "Интер"" проявляет интерес к немецкому полузащитнику мадридского "Реала" Тони Кроосу.

Об этом сообщает AS.

По данным источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В «Интере» считают, что Кроос станет идеальным партнёром для нападающего Мауро Икарди.

Впрочем, приобрести Крооса будет очень непросто. Отступные в его контракте с «Королевским клубом» составляют € 300 млн.

28-летний Кроос перешёл в «Реал» летом 2015 года из «Баварии». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах чемпионата Испании, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с мадридским клубом действует до лета 2022 года.

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ФК Реал, ФК Интер (Милан), Футбол, Тони Кроос, Новости футбола.
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