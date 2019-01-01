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Челси получил рекордную прибыль

Челси получил рекордную прибыль
10:11 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: "Челси" опубликовал финансовый отчёт за сезон-2017/18 и объявил о рекордной прибыли клуба.

Доходы лондонцев за год возросли с € 397 млн до € 487 млн (на 22,7%). Впервые синие разменяли отметку в £ 400 млн (€ 440 млн). Благодаря продаже футболистов на € 124 млн клуб получил наибольшую чистую прибыль в своей истории — € 68,1 млн.

Ещё один очень важный источник поступления средств — доходы от трансляций. Они возросли с € 45,8 млн до € 224 млн. Во многом это связано с возвращением лондонской команды в Лигу чемпионов.

Данные результаты полностью соответствуют требованиям финансового фэйр-плей, установленным УЕФА.

После 20-го тура английской Премьер-лиги «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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Лига Чемпионов, ФК Челси, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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