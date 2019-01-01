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Опоздавший на тренировку Сандерленда на 72 дня защитник перешел в Генгам

Опоздавший на тренировку Сандерленда на 72 дня защитник перешел в Генгам
13:21 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: "Генгам" на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения с сенегальским защитником Папи Джилободжи.

Контракт 30-летнего футболиста рассчитан до окончания нынешнего сезона. "Генгам" после 18 туров занимает последнее место в таблице Лиги 1, имея в активе лишь 11 очков.

Последним клубом Джилободжи был "Сандерленд", который расторг с ним соглашение в сентябре. Причиной этому стало несвоевременное возвращение игрока в расположение команды. "Чёрные коты" разрешили Джилободжи провести июль в добровольном неоплачиваемом отпуске. Когда этот период подошёл к концу, игрок должен был либо перейти в новый клуб, либо вернуться в команду. Вместо этого он вернулся в "Сандерленд" через месяц, в первую неделю сентября, игнорируя письменные просьбы о его возвращении. После приезда в расположение клуба Джилободжи провалил тест на физическую пригодность.

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Футбол, Новости футбола, Папи Джилободжи.
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