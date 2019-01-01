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Три украинца вошли в список 50-ти самых перспективных молодых футболистов по версии УЕФА

Три украинца вошли в список 50-ти самых перспективных молодых футболистов по версии УЕФА
14:25 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта: Официальный сайт УЕФА назвал 50 молодых игроков (не старше 21-го года), которые в наступившем году могут обрести статус звезд европейского футбола.

Среди них три украинца. Это голкипер "Реала" Андрей Лунин, который на данный момент выступает в аренде за "Леганес", а также игроки киевского "Динамо" Виталий Миколенко и Николай Шапаренко.

Сайт УЕФА дает такие характеристики игрокам:

Андрей Лунин (Украина, 19 лет - "Леганес") Взятый в аренду у "Реала" вратарь обладает отличной реакцией. Осенью сыграл три подряд сухих матча за клуб и сборную.

Виталий Миколенко (Украина, 19 лет - "Динамо" Киев) Левый защитник вытеснил из стартового состава киевлян игрока сборной Хорватии Йосипа Пиварича. В ноябре дебютировал в составе взрослой сборной Украины.

Николай Шапаренко (Украина, 20 лет - "Динамо" Киев) Молодой плеймейкер забил роскошный гол в матче Лиги Европы с "Ренном" и помог киевлянам занять первое место в группе. Провел в 2018-м четыре матча за национальную сборную.

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УЕФА, Футбол, Новости футбола, Виталий Миколенко, Николай Шапаренко.
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