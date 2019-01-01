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Отец Цыганкова оценил вероятность перехода сына в Рому в январе

Отец Цыганкова оценил вероятность перехода сына в Рому в январе
20:05 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Цыганков-старший рассказал о причине поездки лидера Динамо в Рим.

Отец и агент полузащитника Динамо Виктора Цыганкова, Виталий Цыганков, не думает, что хавбек присоединится к итальянской Роме во время январского трансферного окна

"Я не думаю, что существует возможность перехода Виктора в Рому в январе", - сказал Виталий Цыганков в комментарии TeleRadioStereo 92.7.

"Что касается его поездки в Рим, то Виктор запланировал ее еще три месяца назад. Он посетил Италию со своими друзьями, чтобы отдохнуть и посмотреть город. Нет никакой связи между его отпуском и интересом "джаллоросси" к нему", - добавил Виталий.

В первой части сезона Цыганков провел за Динамо 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач.

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ФК Рома, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Виктор Цыганков.
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