ПСЖ определился с главной трансферной целью на зиму

Новости спорта: Лидер обороны Тоттенхэма Тоби Альдервейрельд стал приоритетной трансферной целью для французского ПСЖ.

Защитник лондонского Тоттенхэма Тоби Альдервейрельд летом может перебраться в чемпионат Франции, сообщает The Telegraph.

Тоттенхэм планирует активировать функцию продления контракта бельгийца до лета 2020-го года, однако в соглашении есть пункт о том, что летом любой клуб может выкупить игрока за сумму в 25 млн фунтов стерлингов.

Трансфер должен произойти не менее, чем за 14 дней до закрытия летнего окна.

Сообщается, что именно этот пункт в контракте игрока и стал причиной для данного интереса со стороны ПСЖ.

Парижане могут как выплатить упомянутую сумму целиком, так и задействовать игроков своей команды для осуществления перехода. В трансфере может поучаствовать защитник Томас Менье.

У клубов хорошие отношения из-за уже состоявшихся между ними переходов Сержа Орье и Лукаса Моуры.

В нынешнем сезоне Альдервейрельд сыграл в 25 матчах за Шпор во всех турнирах.