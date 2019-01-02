Вида в январе может стать одноклубником Ярмоленко

Новости спорта: Домагой Вида может перебраться в "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко уже зимой.

Экс-защитник «Динамо» Домагой Вида с большой долей вероятности покинет «Бешикташ» в январское трансферное окно.

Стамбульский клуб планирует провести оптимизацию финансовых затрат, а потому заинтересован в том, чтобы выгодно продать Виду, являющегося, к тому же, одним из наиболее высокооплачиваемых игроков команды.

Интерес к Домагою проявляет целый ряд европейских клубов. Помимо «Фулхэма» и «Монако», о которых упоминалось ранее, в услугах опытного хорвата заинтересованы также «Марсель», «Эвертон» и «Вест Хэм», которому принадлежит контракт украинца и экс-партнера Виды по «Динамо» Андрея Ярмоленко.

Ожидается, что за трансфер Виды «Бешикташ» будет просить от потенциального покупателя не менее 10 миллионов евро, хотя ранее была информация про желание турков получить 12 миллионов евро.