Экс-форвард Динамо ищет новый клуб в Европе

Новости спорта: Бывшему форварду Динамо Брауну Идейе надоел футбол в Китае.

Бывший нападающий «Динамо» Браун Идейе в январское трансферное окно собирается сменить клуб.

Ныне 30-летний футболист пребывает на контракте в китайском клубе «Тяньцзинь Тэда», а вторую половину минувшего сезона отыграл в аренде за «Малагу».

На условиях займа Идейе намерен вернуться в европейский футбол и в ближайшие несколько недель. Приоритетным вариантом для себя нигериец считает переход в один из клубов немецкой Бундеслиги.

«Да, я рассматриваю некоторые предложения в данный момент. Однако предпочитаю не афишировать их, пока ничего не станет ясным до конца.

Я самостоятельно поддерживаю форму в межсезонье и надеюсь, что соглашение с одним из клубов будет достигнуто в ближайшее время. Бундеслига - это тот чемпионат, в котором бы я хотел попробовать силы до завершения карьеры. Это может произойти в ближайшее время. За свою карьеру я выступал в пяти европейских лигах и этот опыт мне очень понравился», - отметил Идейе.

Напомним, на контракте в «Динамо» Браун Идейе был с 2011 по 2014 год, после чего был продан за 12,6 миллионов евро в английский «Вест Бромвич».