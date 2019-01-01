Роналду прокомментировал результаты жеребьевки отбора к Евро-2020

Новости спорта: Звездный португалец считает отборочную группу непростой.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду оценил группу сборной Португалии в отборочном турнире Евро-2020, где также выступит сборная Украины.

«В нашей группе есть три претендента на две путевки», — рассказал 33-летний футболист в интервью изданию Record.

Португалец уверен, что за выход в финальную стадию будут бороться Португалия, Украина и Сербия.

«Украина и Сербия также имеют амбиции сыграть на Евро-2020. Остальные команды тоже попытаются создать трудности, было бы ошибкой считать, что они подарят нам очки».

Первым соперником сборной Украины в отборочном турнире станет Португалия, матч состоится 22 марта в Лиссабоне. Также в группе сыграют Литва и Люксембург.

Роналду объявил о своем возвращении в национальную команду после полугодичного перерыва и должен сыграть против команды Андрея Шевченко.