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Озил определился со своим будущем в Арсенале

Озил определился со своим будущем в Арсенале
16:28 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Немец решил остаться в Арсенале и бороться за место в основе.

Полузащитник Арсенала Месут Озил категорически отверг возможность ухода из команды зимой, сообщает ESPN.

Немец намерен остаться в команде и во второй половине сезона бороться за место в стартовом составе Канониров.

В текущем сезоне 30-летний футболист провел 13 матчей в Премьер-лиге, являясь десятым игроком Арсенала по игровому времени в турнире.

Последний матч против Ливерпуля (1:5) хавбек пропустил из-за травмы колена, а ранее главный тренер Унаи Эмери дважды не ставил его в состав по тактическим соображениям.

Сегодня Арсенал примет Фулхэм в рамках 21-го тура АПЛ, начало — в 17:00.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, АПЛ, Месут Озил, Новости футбола.
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