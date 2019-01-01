Озил определился со своим будущем в Арсенале

Новости спорта: Немец решил остаться в Арсенале и бороться за место в основе.

Полузащитник Арсенала Месут Озил категорически отверг возможность ухода из команды зимой, сообщает ESPN.

Немец намерен остаться в команде и во второй половине сезона бороться за место в стартовом составе Канониров.

В текущем сезоне 30-летний футболист провел 13 матчей в Премьер-лиге, являясь десятым игроком Арсенала по игровому времени в турнире.

Последний матч против Ливерпуля (1:5) хавбек пропустил из-за травмы колена, а ранее главный тренер Унаи Эмери дважды не ставил его в состав по тактическим соображениям.

Сегодня Арсенал примет Фулхэм в рамках 21-го тура АПЛ, начало — в 17:00.