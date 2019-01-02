Скачать
Среда, 02.01.2019
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Новогодний рейтинг сильнейших шахматистов мира: украинка Анна Музычук - третья
Новогодний рейтинг сильнейших шахматистов мира: украинка Анна Музычук - третья
Спасения Бойко и Шуста - в лучших сейвах Лиги Европы (Видео)
Спасения Бойко и Шуста - в лучших сейвах Лиги Европы (Видео)
Усик - лучший боксер 2018 года по версии WBA
Усик - лучший боксер 2018 года по версии WBA

Динамо возобновило интерес к вратарю сборной Ирана

Динамо возобновило интерес к вратарю сборной Ирана
02:08 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: На ЧМ-2018 Алиреза Бейранванд отразил пенальти от Криштиану Роналду

Киевское "Динамо" заинтересовано в подписании голкипера иранского клуба "Персеполис" Алирезы Бейранванда, информирует Tasnim News Agency. Киевский клуб интересовался возможностью покупки Бейранванда еще в июле, однако тогда "Персеполис" наотрез отказался вести переговоры из-за наложенного на клуб запрета на регистрацию новых футболистов. Сейчас ситуация изменилась и иранский клуб может вернуться к торгам.

26-летний Алиреза Бейранванд является игроком национальной сборной Ирана. Бейранванд защищал ворота своей национальной команды на чемпионате мира-2018. Иранцы заняли третье место в так называемой "группе смерти" с Испанией и Португалией. Алиреза пропустил лишь два мяча в трех поединках, а в игре с действующими чемпионами Европы отразил удар Криштиану Роналду с 11-метровой отметки.

Помимо "Динамо" интерес к голкиперу проявляет турецкий "Ризеспор".

Ранее мы сообщали, что "Динамо" определилось с главным кандидатом на место нападающего. В прошлом сезоне Алиуи наколотил 17 голов, а в этом пока только четыре.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Алиреза Бейранванд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Харлан показала упражнение для идеальной фигуры
02 Нацукава поблагодарил Мейвезера
03 В Англии назвали соперников Джошуа на ближайшие два года
04 Свитолина - Саснович: прогноз на матч в Брисбене
05 WADA выступило с заявлением по дедлайну для России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь