Динамо возобновило интерес к вратарю сборной Ирана

Новости спорта: На ЧМ-2018 Алиреза Бейранванд отразил пенальти от Криштиану Роналду

Киевское "Динамо" заинтересовано в подписании голкипера иранского клуба "Персеполис" Алирезы Бейранванда, информирует Tasnim News Agency. Киевский клуб интересовался возможностью покупки Бейранванда еще в июле, однако тогда "Персеполис" наотрез отказался вести переговоры из-за наложенного на клуб запрета на регистрацию новых футболистов. Сейчас ситуация изменилась и иранский клуб может вернуться к торгам.

26-летний Алиреза Бейранванд является игроком национальной сборной Ирана. Бейранванд защищал ворота своей национальной команды на чемпионате мира-2018. Иранцы заняли третье место в так называемой "группе смерти" с Испанией и Португалией. Алиреза пропустил лишь два мяча в трех поединках, а в игре с действующими чемпионами Европы отразил удар Криштиану Роналду с 11-метровой отметки.

Помимо "Динамо" интерес к голкиперу проявляет турецкий "Ризеспор".

Ранее мы сообщали, что "Динамо" определилось с главным кандидатом на место нападающего. В прошлом сезоне Алиуи наколотил 17 голов, а в этом пока только четыре.