"Это позор": Буффон рассказал, как мотивирует Неймара

Новости спорта: Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон оценил талант нападающих парижской команды Килиана Мбаппе и Неймара.

"Я играл со многими чемпионами, и в ПСЖ они есть. Мбаппе и Неймар именно из этого типа игроков. Если природа дала невероятные способности, ты не должен довольствоваться статусом "один из многих".

Я говорю Неймару, что тот факт, что он до сих пор не получил "Золотой мяч" – это позор, который должен его раздражать. У него и Мбаппе есть невероятный талант, и они способны доминировать в мире в течение 10 лет. Но все это начинается с того, что у них в голове", – цитирует Буффона Corriere della sera.

Напомним, обладателем "Золотого мяча" по итогам 2018 стал полузащитник Реала Лука Модрич. Мбаппе занял четвертое место в голосовании, а Неймар не попал даже в первую десятку.