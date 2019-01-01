Лестер обыграл Эвертон в первом матче АПЛ в 2019 году

Новости спорта: Гол Варди принес победу Лестеру над Эвертоном в АПЛ.

Первый матч нового года в АПЛ состоялся в Ливерпуле между Эвертоном и Лестером в рамках 21-го тура, а по итогам встречи Ирискам не удалось порадовать домашних болельщиков.

В первой половине игры больше шансов на успех имели подопечные Марку Силвы, но выйти вперед им не удалось. Удар Ришарлисона заблокировали, а после попытки Кенни мяч угодил в штангу.

А во второй половине судьбу встречи решил единственный мяч, который удалось забить гостям благодаря ошибке защитника Эвертона.

У собственной штрафной глупо ошибся Майкл Кин, после чего мяч перехватил Рикарду Перейра и тут же отпасовал вперед на Джейми Варди, а тот с позиции один на один не оставил шансов Пикфорду.

Победа позволила Лисам обойти Вулверхэмптон и выйти на 7 место в АПЛ, однако Волкам еще предстоит сыграть свою встречу 21-го тура.