Сульшер рассказал о визите Фергюсона на базу МЮ

Новости спорта: Знаменитый шотландский тренер пристально следит за бывшей командой.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал о визите Алекса Фергюсона на тренировочную базу клуба.

- Я беседовал с ним на прошлой неделе, но до этого мы вместе работали 15 лет, так что очевидно, что он за 15 лет повлиял на меня сильнее, чем на прошлой неделе. Он посетил нас в субботу, думаю, ему понравилось снова оказаться на тренировочном поле.

Мы всем штабом поговорили, и он нас подбодрил. Он знает, что наш тренерский штаб - это «Манчестер Юнайтед» до мозга костей. Он знает наши планы и что будем делать в клубе от первой и до последней секунды работы. Мы сделаем все зависящее, чтобы выжать из МЮ максимум.