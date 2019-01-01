Фиорентина арендовала форварда Севильи

Новости спорта: Вместо Милана колумбиец Лукас Муриель ушел в Фиорентину.

Форвард Севильи Лукас Муриель перешел в Фиорентину на правах аренды, сообщает официальный сайт флорентийского клуба.

Фиалки могут выкупить колумбийца — эта функция прописана в соглашении между Севильей и Фиорентиной.

Сообщается, что Муриель уже завтра пройдет медицинское обследование в новом клубе.

Ранее говорилось о серьезной заинтересованности в колумбийце со стороны Милана, которую подтверждал и сам тренер россонери Дженнаро Гаттузо.

Вчера стало известно о намерениях Фиорентины перехватить трансфер игрока у Милана и подготовке со стороны директора флорентийцев Панталео Корвино выгодного предложения.

Колумбиец ранее выступал в Серии А, где с 2011 по 2017 год защищал цвета Лечче, Удинезе и Сампдории, откуда и перешел в Севилью за 22 миллиона евро.

27-летний Луис Муриель во всех турнирах нынешнего сезона провел за Севилью 19 матчей, забил 4 гола.