Скачать
Вторник, 01.01.2019
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Новогодний рейтинг сильнейших шахматистов мира: украинка Анна Музычук - третья
Новогодний рейтинг сильнейших шахматистов мира: украинка Анна Музычук - третья
Спасения Бойко и Шуста - в лучших сейвах Лиги Европы (Видео)
Спасения Бойко и Шуста - в лучших сейвах Лиги Европы (Видео)
Усик - лучший боксер 2018 года по версии WBA
Усик - лучший боксер 2018 года по версии WBA

Насри прокомментировал свой переход в Вест Хэм Ярмоленко

Насри прокомментировал свой переход в Вест Хэм Ярмоленко
19:27 Сегодня Телеграф sportarena.com

Новости спорта: Самир Насри рассказал, что стало ключевой причиной его перехода в Вест Хэм.

Новоиспеченный полузащитник Вест Хэма Самир Насри в интервью клубному каналу рассказал о своем переходе в лондонский клуб.

«Я очень счастлив, что Вест Хэм и Мануэль Пеллегрини дали мне возможность снова играть в футбол. Я очень хорошо знаю этого тренера, вместе мы выигрывали Премьер-лигу», — вспоминает француз чемпионство Ман Сити под руководством чилийца.

«Пеллегрини — главная причина моего перехода в Вест Хэм. Когда ты играешь, ты хочешь, чтобы тренер знал о твоих достоинствах. Мне по душе его философия и то, как он рассуждает о футболе».

«Он гений. Он помногу думает обо всем и у него такой же склад футбольного ума, как у меня».

О подписании Самиром контракта с Молотобойцами стало известно в последний день прошлого года. Француз подписал контракт до конца нынешнего сезона.

Хавбек имеет опцию продления контракта. Он находился на просмотре в лондонском клубе с ноября и убедил руководство клуба в заключении соглашения с ним. Насри будет выступать под 18-м номером.

Бывший игрок сборной Франции отбывал 1,5-годичное наказание за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации Насри закончился в декабре.

Последним клубом игрока был турецкий Антальяспор.

Вест Хэм находится на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков после 20 игр. Следующий матч Молотобойцы проведут дома с Брайтоном 2 января.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Самир Насри.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мейвезер победил Насукаву за две минуты
02 Мейвезер – Насукава: полное видео боя
03 Мейвезер – Насукава: видео нокаута
04 Усик - лучший боксер 2018 года по версии WBA
05 Макгрегор отреагировал на бой Мейвезера с Насукавой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь