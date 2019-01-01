Насри прокомментировал свой переход в Вест Хэм Ярмоленко

Новости спорта: Самир Насри рассказал, что стало ключевой причиной его перехода в Вест Хэм.

Новоиспеченный полузащитник Вест Хэма Самир Насри в интервью клубному каналу рассказал о своем переходе в лондонский клуб.

«Я очень счастлив, что Вест Хэм и Мануэль Пеллегрини дали мне возможность снова играть в футбол. Я очень хорошо знаю этого тренера, вместе мы выигрывали Премьер-лигу», — вспоминает француз чемпионство Ман Сити под руководством чилийца.

«Пеллегрини — главная причина моего перехода в Вест Хэм. Когда ты играешь, ты хочешь, чтобы тренер знал о твоих достоинствах. Мне по душе его философия и то, как он рассуждает о футболе».

«Он гений. Он помногу думает обо всем и у него такой же склад футбольного ума, как у меня».

О подписании Самиром контракта с Молотобойцами стало известно в последний день прошлого года. Француз подписал контракт до конца нынешнего сезона.

Хавбек имеет опцию продления контракта. Он находился на просмотре в лондонском клубе с ноября и убедил руководство клуба в заключении соглашения с ним. Насри будет выступать под 18-м номером.

Бывший игрок сборной Франции отбывал 1,5-годичное наказание за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации Насри закончился в декабре.

Последним клубом игрока был турецкий Антальяспор.

Вест Хэм находится на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков после 20 игр. Следующий матч Молотобойцы проведут дома с Брайтоном 2 января.