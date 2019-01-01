Арсенал разгромил Фулхэм в лондонском дерби в АПЛ

Новости спорта: Уверенная победа Канониров в лондонском дерби.

Арсенал в первом матче 2019 года встречался дома с Фулхэмом в рамках 21-го тура АПЛ, добыв уверенную победу над Дачниками.

Первый мяч Канониров в новом году забил швейцарец Гранит Джака, который после паса в штрафную от Алекса Ивоби уверенно переиграл вратаря Фулхэма.

После перерыва удвоил преимущество подопечных Эмери Ляказетт — француз с близкого расстояния расстрелял ворота соперников с передачи Колашинаца.

Фулхэм отыграл один мяч благодаря усилиям Камара, который точно замкнул мяч в пустые ворота после прострела.

Однако, на большее Фулхэм не оказался способен. Арсенал сперва забил третий мяч, а затем довел дело до разгрома. Рэмси подхватил мяч в штрафной и пробил в верхний угол, а чуть позже финальную точку поставил Обамеянг, пробивший под перекладину из пределов штрафной — 4:1.

Арсенал начинает 2019 год с победы. Команда Эмери закрепилась на пятом месте АПЛ, в то время как Фулхэм остался на предпоследнем месте.