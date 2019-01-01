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Тоттенхэм обыграл Кардифф и вернулся на второе место в АПЛ

Тоттенхэм обыграл Кардифф и вернулся на второе место в АПЛ
21:51 Сегодня Телеграф

Новости спорта: "Шпоры" оккупировали вторую позицию как минимум до четверга.

Состоялся заключительный поединок первого игрового дня 21-го тура английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» реализовал 3 из 3 ударов в створ ворот «Кардиффа» в первом тайме и обеспечил себе комфортное преимущество перед уходом в раздевалку. Во втором тайме зрители голов не увидели.

Как минимум до четверга, когда «Манчестер Сити» сыграет против «Ливерпуля», «шпоры» останутся на втором месте турнирной таблице.

Чемпионат Англии, 21-й тур

«Кардифф» – «Тоттенхэм» – 0:3

Голы: 0:1 – 3 Кейн, 0:2 – 12 Эриксен, 0:3 – 26 Сон Хын Мин.

«Кардифф» – Этеридж, Бамба, Каннингем, Манга, Моррисон, Камараса (Роллс, 59), Гуннарссон, Артер, Рид (Мендес-Лэйнг, 72), Мерфи (Хойлетт, 46), Патерсон.

«Тоттенхэм» – Льорис, Санчес, Роуз, Триппьер, Алдервейрелд, Сиссоко, Уинкс, Алли (Льоренте, 86), Эриксен, Кейн, Сон Хын Мин (Скипп, 76)

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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Новости футбола, ФК Кардиф.
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