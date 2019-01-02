Шепелев: У Динамо есть все шансы выступить лучше

Новости спорта: 21-летний игрок киевского Динамо Владимир Шепелев рассказал о шансах в Лиге Европы.

Хавбек «Динамо» Владимир Шепелев рад, что команда как в прошлом, так и в нынешнем сезоне вышла из группы Лиги Европы, однако в будущем рассчитывает играть в Лиге чемпионов.

«Считаю, в том году мы выполнили задачу и вышли из группы, на стадии 1/16 финала прошли греческий АЕК благодаря забитому на выезде мячу, но дальше в стадии плей-офф не продвинулись, уступив по сумме двух матчей в следующей стадии римскому «Лацио».

«На этот раз у нас есть все шансы выступить лучше, ведь впереди еще много игр, которые будут решающими».

«В будущем же для «Динамо» приоритет — Лига чемпионов. Там хочется сыграть», - сказал Шепелев.

Ранее игрок рассказал о желании и дальше выступать за киевскую команду.