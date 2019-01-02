Почеттино: Тоттенхэму для борьбы за титул нужна стабильность в результатах

Новости спорта: Маурисио Почеттино считает, что команде немного не хватает стабильности в результатах.

Во вторник «Тоттенхэм» обыграл «Кардифф» и вернулся на второе место в таблице чемпионата Англии, а наставник Маурисио Почеттино считает, что команде немного не хватает стабильности в результатах.

В минувшем туре лондонцы уступили «Вулверхэмптону».

«Важно, что мы спокойно и с уверенностью в своих силах одолели «Кардифф», показав, что игра с «Вулвз» была лишь случайностью».

«Такое случается. Безумное праздничное расписание, поэтому сложно всегда поддерживать один уровень и случаются матчи, когда команда теряет очки».

«Тоттенхэму» для борьбы за титул нужна стабильность в результатах. Будем сохранять веру в себя», - сказал Почеттино.

Лондонцы отстают от «Ливерпуля» на 6 очков, но завтра «Красные» сыграют с «Манчестер Сити».