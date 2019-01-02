Криштиану Роналду: 2018 год был лучшим годом в моей карьере

Новости спорта: 33-летний португалец считает переход в Ювентус из Реала успехом для карьеры.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что прошедший 2018 год был для него лучшим в карьере.

«2018 год был лучшим годом в моей карьере. В Серии А меня меня опекают так же, как и в Испании, но здесь меньше пространства, потому что все команды имеют отличную оборону. Победа в Лиге чемпионов — это мечта, но мы не должны делать её навязчивой идеей.

Все в Турине приветствовали меня фантастическим способом. Мы все очень хорошо себя чувствуем. Я не знаю, когда закончится моя карьера, но я в порядке, и я хочу продолжать играть в течение ещё многих лет», — приводит слова Роналду Record.

Посмотреть эту публикацию в Instagram About last night! Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 1 Янв 2019 в 5:43 PST

Напомним, что 33-летний Роналду перешёл в «Ювентус» минувшим летом из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне провёл 19 матчей в чемпионате Италии, стал автором 14 голов, а также отдал пять результативных передач.