Криштиану Роналду: 2018 год был лучшим годом в моей карьере

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что прошедший 2018 год был для него лучшим в карьере.
«2018 год был лучшим годом в моей карьере. В Серии А меня меня опекают так же, как и в Испании, но здесь меньше пространства, потому что все команды имеют отличную оборону. Победа в Лиге чемпионов — это мечта, но мы не должны делать её навязчивой идеей.
Все в Турине приветствовали меня фантастическим способом. Мы все очень хорошо себя чувствуем. Я не знаю, когда закончится моя карьера, но я в порядке, и я хочу продолжать играть в течение ещё многих лет», — приводит слова Роналду Record.
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Напомним, что 33-летний Роналду перешёл в «Ювентус» минувшим летом из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне провёл 19 матчей в чемпионате Италии, стал автором 14 голов, а также отдал пять результативных передач.