Скачать
Четверг, 03.01.2019
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Свитолина провалила первый матч нового сезона
Свитолина провалила первый матч нового сезона
Первый громкий трансфер 2019 года
Первый громкий трансфер 2019 года
Бокс: расписание боев на январь 2019
Бокс: расписание боев на январь 2019

Реал готовит первый зимний трансфер

Реал готовит первый зимний трансфер
03:31 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Полузащитник Севильи Пабло Сарабия может в ближайшее время стать футболистом мадридского Реала.

Хавбек Севильи Пабло Сарабия уже в январе может перебраться в мадридский Реал, сообщает AS.

Андалусийцы не продлили контракт с игроком, который истекает в 2020 году, а мадридцы намерены выплатить прописанные за игрока 18 млн евро.

Еще одним поводом для трансфера может стать прошлое Сарабии, ведь он с 12 лет выступал за молодежную команду Реала вплоть до 2009 года, после чего еще два сезона провел в составе Кастильи.

Также убедить перебраться игрока Севильи в Мадрид может его хороший друг Дани Карвахаль.

В нынешнем сезоне Сарабия установил рекорд среди испанцев по участию в голах своей команды.

В текущем розыгрыше Ла Лиги хавбек сыграл 16 встреч, во время которых забил 7 мячей и сделал 6 ассистов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, ФК Севилья, Новости футбола, Пабло Сарабия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Анатолий Ломаченко номинирован на звание лучшего тренера по версии WBC
02 Роналду покорилось уникальное достижение
03 "Это даже спаррингом не назовешь": Мейвезер - о бое против Насукавы
04 Реал нашел двух кандидатов на позицию форварда
05 Паркер хочет провести следующий бой в Великобритании
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь