Реал готовит первый зимний трансфер

Новости спорта: Полузащитник Севильи Пабло Сарабия может в ближайшее время стать футболистом мадридского Реала.

Хавбек Севильи Пабло Сарабия уже в январе может перебраться в мадридский Реал, сообщает AS.

Андалусийцы не продлили контракт с игроком, который истекает в 2020 году, а мадридцы намерены выплатить прописанные за игрока 18 млн евро.

Еще одним поводом для трансфера может стать прошлое Сарабии, ведь он с 12 лет выступал за молодежную команду Реала вплоть до 2009 года, после чего еще два сезона провел в составе Кастильи.

Также убедить перебраться игрока Севильи в Мадрид может его хороший друг Дани Карвахаль.

В нынешнем сезоне Сарабия установил рекорд среди испанцев по участию в голах своей команды.

В текущем розыгрыше Ла Лиги хавбек сыграл 16 встреч, во время которых забил 7 мячей и сделал 6 ассистов.