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Шахтер назвал лучшего игрока команды в 2018-м году

Шахтер назвал лучшего игрока команды в 2018-м году
16:03 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Полузащитник и капитан Шахтер Тайсон стал победителем итогового голосования болельщиков.

Тайсон по результатам опроса в соцсетях клуба набрал 4 675 баллов. Ему удалось опередить Исмаили (2 885), Марлоса (1 508), Ярослава Ракицкого (853), Жуниора Мораеса (500) и Тараса Степаненко (421). Всего проголосовало 10 842 человека.

В 2018 году Тайсон провел за "горняков" 34 матча, в которых забил 9 мячей и сделал 13 ассистов. Он помог "Шахтеру" завоевать чемпионство и Кубок Украины, а летом в составе сборной Бразилии принял участие в чемпионате мира. Болельщики "оранжево-черных" трижды признавали капитана команды лучшим футболистом месяца: в апреле, сентябре и ноябре.

Напомним, ранее игроком года дважды кряду становился Марлос (2016, 2017), а до этого награду получали Алекс Тейшейра (2015) и Дарио Срна (2014).

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ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, Тайсон, Новости футбола.
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